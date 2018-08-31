موعد مباراة إنبي ضد الزمالك والقنوات الناقلة‎

يلاقي الزمالك منافسه إنبي، غدًا السبت لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري على إستاد بترو سبورت، للموسم 2018/2019.

ويلعب الزمالك أمام إنبي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

ويسعى الزمالك إلى استعادة توازنه بعد أن خسر 0/1 أمام النجوم في الجولة الرابعة في مفاجأة كبيرة.

في حين يسعى إنبي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد أن تغلب 2/1 على المقاولون العرب في الجولة الماضية.

ويملك الزمالك 7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارة، في حين يملك إنبي 6 نقاط من فوزين وخسارتين.

وتعادل الزمالك مع بتروجيت، في حين فاز على الاتحاد السكندري والمقاصة، قبل أن يخسر أمام النجوم.