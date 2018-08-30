رسميًا.. نادي بيراميدز يتعاقد مع البرازيلي “ديدا” لتطوير أداء حراس المرمى

أعلنت إدارة نادي بيراميدز التعاقد مع الحارس الدولي البرازيلي السابق، ومدرب الحراس الحالي “ديدا”، لإعطاء جرعات تدريبية إضافية لحراس المرمى.

وأشار نادي “بيراميدز” في بيان رسمي إلى أن ديدا سيأتي إلى مصر من أجل إعطاء جرعات تدريبية إضافية لحراس الفريق، ومن شأن ذلك رفع أداء حراس مرمى الفريق.

وخاض “ديدا” 302 مباراة مع ميلان الإيطالي وتُوّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين موسمي 2002-03 و2006-07، كما سبق للحارس الأسطوري التتويج مع منتخب البرازيل بكأس العالم العام 2002.

أنهت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع الحارس الدولي البرازيلي السابق ومدرب الحراس حاليا (ديدا) لإعطاء جرعات تدريبية إضافية لحراس الفريق، ومن شأن ذلك رفع أداء حراس المرمى في الفريق. pic.twitter.com/XNfDgA2lYc — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

يذكر أن نادي بيراميدز عيّن مؤخرًا الأرجنتيني ريكاردو لافولبي مديرًا فنيًا للفريق بدلًا من البرازيلي ألبيرتو فالنيتم.

ويتساوى بيراميدز في عدد النقاط مع النادي الأهلي في ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، حيث يتصدر الفريقان مسابقة الدوري بعد مرور أربع جولات من مسابقة الدوري.