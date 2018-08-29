رسميًا.. اتحاد الكرة المصري يخطر أندية الدوري بخطة عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الأندية المشاركة في بطولة الدوري الممتاز، رسميًا، بشأن ملف عودة الجماهير إلى المدرجات في الموسم الجاري.

وكان مسؤولو اتحاد الكرة قد عقدوا اجتماعًا مؤخرًا مع نظرائهم بالأندية وفي حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، للاستقرار على خطة تعيد الجماهير إلى المدرجات.

وحدّد الجبلاية في خطابه للأندية أعداد الجماهير في المدرجات، على النحو التالي:”٣٠٠٠ ألف مشجع لصاحب الأرض، و٥٠٠ للفريق الضيف، و١٥٠٠ لطلبة الجامعات”.

ومن المقرر العمل بهذا الخطاب بشكل رسمي، بداية من أول سبتمبر المقبل.

يذكر أن اتحاد الكرة وافق في وقت سابق على حضور الجماهير لمباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز بنسبة 15 % من سعة الاستاد.