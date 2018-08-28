ماذا تقول لوائح الفيفا في أزمة محمد صلاح واتحاد الكرة المصري؟

تسيطر أزمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي والاتحاد المصري لكرة القدم على سطح الأحداث في الساعات الماضية في الأوساط الكروية المصرية.

وأصبح الجميع يتساءل من المخطئ اتحاد الكرة بما عليه من أزمات إدارية واضحة، أم محمد صلاح بما يتردد حول مطالبه بتوفير حراسة خاصة في معسكرات منتخب مصر؟ وهل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تنصف طرفًا على حساب الآخر.

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي … لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وتحاول “إرم نيوز” الإجابة عن هذه التساؤلات في التقرير التالي:

غرامة منتظرة

في البداية، أكد محمد بيومي المتخصص في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن اتحاد الكرة اخترق الحقوق الخاصة بمحمد صلاح بدون إذن وهو ما يعرضه لعقوبات طائلة.

وأضاف بيومي في تصريحات لـ”إرم نيوز”: ” لابد من التعامل باحترافية خاصة أن الحقوق التجارية تبلغ أكبر بكثير من الراتب السنوي لصلاح كواحد من أفضل 10 لاعبين حول العالم حالياً”.

وتابع: ” صلاح لن يقاضي اتحاد الكرة لكن هناك شركات متخصصة اشترت حقوق صلاح بمبالغ طائلة وبالتالي من حقها مقاضاة اتحاد الكرة والحصول على تعويضات ضخمة من الفيفا”.

وأكد أن صلاح يخاف على اتحاد الكرة أكثر من مسؤوليه ويخشى تعرض مصر لعقوبات طائلة بسبب أمر خاص به.

حراسة خاصة

من جانبه، أكد نصر الدين عزام المحامي بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لـ”إرم نيوز” أن صلاح من حقه التواصل مع اتحاد الكرة ووضع حدود لحقوقه التجارية خاصة أن منتخب مصر له حقوق على صلاح ولكن بشكل جماعي بوجود 4 لاعبين على الأقل.

وأضاف: ” لوائح الفيفا لا تمنع وجود حراسة خاصة لأي لاعب ولا تشترطها في معسكرات الفرق وهذه الأمور يتم حلها بشكل ودي”.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم pic.twitter.com/GVdwfVEwck — EFA.eg (@EFA) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

صلاح خانه التوفيق

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا قائد منتخب مصر الأسبق لـ”إرم نيوز” أن محمد صلاح خانه التوفيق بشكل واضح في أزمته الحالية مع اتحاد الكرة بطلب حراسة خاصة.

وأضاف: ” من الصعب تمييز لاعب على حساب آخر في المنتخب بوجود حراسة خاصة وأعتقد أن صلاح كان من الأفضل له التغاضي عن هذا الأمر”.

وأكد أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق أيضاً في تصريحات إذاعية أنه ليس مقبولاً أن يتم تعيين حراسة خاصة لصلاح كلاعب بمفرده بعيداً عن الفريق مبدياً دهشته من هذا الطلب من صلاح.

فشل إداري

وأكد عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق لـ”إرم نيوز” أن ما حدث من مسؤولي اتحاد الكرة والجهاز الإداري السابق لمنتخب مصر يعكس الفشل الإداري والتخبط الذي أثر على المنتخب.

وأضاف: ” للأسف قد نفقد نجمًا كبيرًا بسبب الأزمة الدائرة حاليًا والفشل الإداري الواضح وبالتالي يجب أن تكون هناك وقفة من اتحاد الكرة بثورة شاملة في المنتخبات وتنفيذ طلبات اللاعب التي تتوافق معنا”.

وأكد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق عبر تويتر أن الأزمة عانى منها أغلب اللاعبين وكانت مثار شكاوى مطالبًا اللاعبين بالتضامن مع زميلهم.

الاستقالة أفضل

من جانبه، أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه في تويتر تضامنه مع صلاح مطالبًا اتحاد الكرة بالاستقالة والرحيل من مناصبهم.

وأكد أسامة خليل، نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن الأفضل للكرة المصرية ومنتخب مصر أن يرحل اتحاد الكرة حالياً بعد أن واصل الفشل والتخبط الإداري.

وأضاف: ” صلاح ليس لاعبًا عاديًا كي يتم التعامل بهذه الصورة السيئة والمسيئة للكرة المصرية في العالم كله”