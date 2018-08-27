النجوم يفجر مفاجأة بالفوز على نادي الزمالك (شاهد هدف المباراة)

أنزل فريق النجوم الوافد الجديد أول هزيمة بالزمالك هذا الموسم، بعدما فاز عليه بهدف دون رد في ختام الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين، وتجمد رصيد الزمالك عند سبع نقاط في المركز الخامس، بينما رفع النجوم رصيده إلى خمس نقاط وتقدم إلى المركز 11.

ويتقاسم الأهلي وبيراميدز صدارة الدوري برصيد 10 نقاط لكل منهما.

أحرز صلاح أمين مهاجم النجوم هدف المباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة عرضية في الدقيقة 27، سددها صاروخية لتسكن شباك محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك. وأهدر أمين فرصة لمضاعفة الغلة قبل ثلاث دقائق من النهاية، عندما استغل خروجًا خاطئًا من جنش لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية.

سيطر الزمالك على المباراة لكن لاعبيه أهدروا كل الفرص الممكنة لهز الشباك.

وأهدر المهاجم كابونجو كاسونجو فرصة احراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 24، بعدما تلقى تمريرة عرضية من محمود عبد المنعم (كهربا) ليسددها بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 28 أضاع ابراهيم حسن مهاجم الزمالك فرصة إدراك التعادل، بعدما سدد بجوار مرمى النجوم، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سدد يوسف أوباما كرة قوية بعد تمريرة عرضية من كهربا، ولكن الحارس أحمد سعد أخرجها بعيدًا عن المرمى، ورد القائم الأيمن لمرمى حارس النجوم أخطر فرصة للزمالك في الدقيقة 71 من رأس كاسونجو.