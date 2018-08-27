النادي الأهلي المصري يخطف لاعب الإسماعيلي

نجح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، في إنهاء الاتفاق مع كريم بامبو لاعب وسط الإسماعيلي، للانضمام لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل.

وينتهي عقد كريم مع الإسماعيلي، بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب أكثر من عرض من الدراويش لتجديد تعاقده؛ بسبب رغبته في العودة لصفوف الأهلي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “عقد محمد فضل مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، جلسة مع كريم بامبو؛ من أجل إقناعه بالعودة لصفوف الفريق، في بداية الموسم المقبل”.

وأضاف المصدر: “كريم بامبو وافق خلال الجلسة على الانتقال لصفوف الأهلي، مقابل الحصول على 7 ملايين جنيه في الموسم، حيث يتم معاملته كفئة أولى في الفريق مثل النجوم الكبار وليد سليمان وشريف إكرامي وحسام عاشور”.

وتابع: “بامبو وقع على عقود مبدئية للانتقال لصفوف الأهلي، وطلب منه فضل أن يرفض تجديد تعاقده مع الإسماعيلي وأي عروض أخرى من أندية الدوري المصري، مثل الأهرام والزمالك”.

من جانبه، كشف المهندس خالد فرو، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تطورات تمديد تعاقد كريم بامبو لاعب وسط الفريق.

وقال: “عقدنا جلسة مع اللاعب وطلب مهلة للتفكير لحسم رأيه في البقاء مع الإسماعيلي من عدمه، لاسيما في ظل رغبته في حضور والده لجلسة تمديد تعاقده، ولكن ظروف تعرض شقيقه لحادث تسببت في تأخير حسم هذا الملف”.

ومن جانب آخر، وجه باتريس كارتيرون مناشدة لجماهير الأهلي بضرورة تواجدهم بجانب الفريق في مباراة كمبالا سيتي الأوغندي، المحدد لها غدًا الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وأوضح الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، أن وجود العنصر الجماهيري من الآن فصاعدًا في مشوار الأهلي بالبطولة الأفريقية، سيكون الحافز الأهم لدى الجهاز الفني واللاعبين في مشوار اللقب.