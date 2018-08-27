تركي آل الشيخ: نادي بيراميدز سيضم 5 لاعبين سوبر في يناير (صورة)

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وأحد مالكي نادي بيراميدز المصري، أن ناديه سيضم 5 لاعبين سوبر في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، في شهر يناير.

وتسمح قوانين الاتحاد المصري لكرة القدم بإضافة 5 لاعبين على قائمة كل نادٍ في الميركاتو الشتوي، بعد اقتصار عدد اللاعبين لـ25 فقط مع بداية الموسم.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “5 صفقات في يناير على مستوى عالٍ لبيراميدز ستكون منها صفقات حديثًا للشارع.. بالتوفيق”.

وكان بيراميدز حقق فوزًا متأخرًا على الداخلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري، أمس الأحد، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة مع النادي الأهلي.