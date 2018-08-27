موعد مباراة نادي الزمالك ونجوم المستقبل اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الزمالك منافسه نجوم المستقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري للموسم 2018/2019، على ملعب بترو سبورت.

وتقام مباراة الزمالك ونجوم المستقبل، الاثنين، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

وسبق أن لعب الزمالك ونجوم المستقبل مباراة واحدة، وكانت في دور الـ32 من كأس مصر العام 2015، وفاز حينها الزمالك 2/1، قبل أن يحصد اللقب فيما بعد.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري المصري، بعد أن تغلب على الاتحاد السكندري والمقاصة، ورفع رصيده إلى 10 نقاط، في الصدارة مع الأهلي وبيراميدز.

وكان الزمالك خسر نقطتين في افتتاح مباريات في المسابقة بتعادله مع بتروجيت.