الاتحاد المصري يرد على محمد صلاح ببيان حاد اللهجة

ردّ الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، في وقت مبكر من صباح الاثنين، على تغريدة محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي التي هاجم فيها الاتحاد.

وكشف الاتحاد في بيانه، تفاصيل الخطاب الذي تلقاه يوم الـ 23 من أغسطس الجاري من وكيل محمد صلاح.

وقال اتحاد الكرة، إنه لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول خاصة من محمد صلاح، وكل ما ورد للاتحاد من مخاطبات رسمية كان من وكيل اللاعب.

وأكد البيان أن المخاطبة الرسمية وردت إلى الاتحاد بتاريخ الـ 23 من أغسطس الجاري، بعد أن أرسل في وقت سابق رسالة على “الإيميل” الشخصي لرئيس الاتحاد بتاريخ الـ 11 من أغسطس، وتم التواصل يوم الـ 16 من أغسطس، والتأكيد عليه أن أي طلبات يجب أن تتم بإرسال خطاب رسمي مرسل عبر الفاكس أو الإيميل الرسمي للاتحاد.

وأوضح البيان، أنه مع تسلم الاتحاد للخطاب الرسمي تم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي أعلن عن عقده اليوم الاثنين، حيث سيتم خلاله مناقشة هذه الطلبات وإعلان الرد عليها.

وأشار إلى أن “الخطاب المذكور استخدم عبارات نراها غير مناسبة ويصعب القبول بها لما تمثله من تجاوزات، وتعد سابقة لم تحدث في تاريخ العمل الإداري لكرة القدم على مستوى العالم، عندما يطالب وكيل لاعب اتحاد كرة بالاستقالة إذا لم يستجب لطلباته التي وصفها بأنها غير قابلة للتفاوض”.

وشدد البيان على أن مجلس الإدارة هو الجهة المنوط بها الكشف عن فحوى هذا الخطاب وما يتضمنه من طلبات، وهو -أيضًا- الجهة الوحيدة التي تملك تقييم هذه الطلبات بما هو متعارف عليه لائحيًا أو عرفيًا والرد المناسب عليها حفاظًا على وحدة المنتخب الوطني من إحداث أي تمييز بين لاعبيه.

We asked for guarantees regarding Mohamed’s wellbeing whilst with the national team, and assurances that the image rights violations wouldn’t happen again. That’s all. They have yet to respond.

