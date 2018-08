كل ما تريد معرفته عن أزمة محمد صلاح والاتحاد المصري

اشتعلت من جديد أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية بعد حرب التغريدات التي شنها اللاعب ومدير أعماله ومحاميه الخاص رامي عباس ضد الاتحاد ومسؤوليه.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” كافة تفاصيل الأزمة بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح وكيف تطورت إلى هذه المرحلة، فإلى السطور القادمة:

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بانتشار صور لمحمد صلاح في الميادين العامة مع زملائه بالمنتخب بواسطة الشركة الراعية لاتحاد الكرة “بريزنتيشن” دون علم اللاعب.

وبعد تعاقد محمد صلاح مع شركة “فودافون” الشهيرة للاتصالات كأحد الرعاة الرئيسيين له بجانب إحدى شركات المياه الغازية والأحذية العالمية أصبحت هناك تشديدات وشروط جزائية ضخمة.

صورة الطائرة

فوجئ صلاح بحيلة من الشركة الراعية لوضع صورته بجوار شركة “WE” الراعي الرسمي للمنتخب على الطائرة التي تقل الفراعنة في بطولة كأس العالم.

واعترض مسؤولو شركة “فودافون” العالمية على محاولات استغلال صلاح لصالح شركات منافسة وهو ما هدد اللاعب بغرامات ضخمة، خاصة أنه مرتبط بعقد مالي ضخم.

We asked for guarantees regarding Mohamed’s wellbeing whilst with the national team, and assurances that the image rights violations wouldn’t happen again. That’s all. They have yet to respond.

