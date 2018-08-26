محمد صلاح يهاجم الاتحاد المصري ووكيل أعماله يكشف السبب (صورة)

هاجم النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عبر تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”.

وكتب محمد صلاح: “الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا”.

وأضاف “ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي … لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟”

وكشف رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول، سبب تغريدة موكله التي كتبها على “تويتر” منذ قليل.

وأوضح عباس في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، سبب غضب صلاح، قائلًا: “طلبنا ضمانات تتعلق برفاهية محمد أثناء وجوده في الفريق الوطني والتأكيدات بأن انتهاكات حقوق الصور لن تحدث مرة أخرى، هذا كل شيء. لديهم حتى الآن للرد”.

يذكر أن محمد صلاح عانى من أزمة سابقة مع اتحاد الكرة في بلاده خلال الموسم الماضي، بشأن حقوق الرعاية واستغلال الشركة الراعية للجبلاية صور اللاعب في دعاية لشركة اتصالات منافسة للشركة التي يتعاقد معها الفرعون المصري وصاحبة الحق الوحيد في استخدام صورته تجاريًا.