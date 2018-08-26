حرس الحدود يرد على اتهامات لاعبه بتسهيل فوز النادي الأهلي في الدوري المصري

كشف نادي حرس الحدود المنافس في الدوري المصري، موقفه من الاتهامات التي وُجهت إلى حارس مرمى الفريق الأول مسعد عوض، بالتفويت لصالح ناديه الأسبق الأهلي، في المباراة التي جمعتهما وفاز فيها الأخير 2/0.

وكان عوض قد تسبب في خطأ فادح بمباراة الأهلي والحدود، إذ مرر الكرة إلى مهاجم الأهلي صلاح محسن، الذي أودعها في الشباك الخالية بسهولة.

وقال محمد حليم المدرب العام لفريق الحدود في تصريحات إذاعية: “هذه الاتهامات باطلة، كيف يقوم حارس مرمى محترف بالتضحية بنفسه من أجل ناديه السابق، الأمر لا يعقل”.

وأضاف: “مسعد عوض لن يخون مصدر رزقه من أجل ناديه السابق، كما أن كل الأنباء التي ترددت عن تلقيه مكالمة هاتفية بين شوطي المباراة تسببت في توتره غير صحيحة بالمرة”.

وأوضح حليم: “بين شوطي مباراة الأهلي والحدود، عقدنا محاضرة مع اللاعبين وكان مسعد عوض حاضرًا، فكيف إذًا تلقى اتصالًا هاتفيًا ومتى؟!”.

واختتم: “ما حدث في المباراة خطأ عادي ووارد، الأمر نفسه وقع في نهائي دوري أبطال أوروبا مع حارس ليفربول ويتكرر كثيرًا، فلا يمكن وصف كل خطأ بهذا الشكل بالمتعمد والحديث عن التفويت!”.

يذكر أن حرس الحدود يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر الأهلي برصيد 10 نقاط.