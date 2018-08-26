أهداف مباراة بيراميدز والداخلية.. 3/1 لبيراميدز (فيديو)

افتتح البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو أهداف مباراة بيراميدز والداخلية في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وخطف ماركوس دا سيلفا كينو الكرة من نصف الملعب تقريبًا، ليتوغل في الجهة اليسىرى، ثم مرر إلى ناصر منسي الذي أعادها إلى كينو ليسجل هدفًا رائعًا.

وأدرك إسلام جابر التعادل للداخلية في الدقيقة51، مستغلًا كرة من أحمد أوكا.

وسجل علي جبر الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 87، ثم أضاف محمد علي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 96.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز الثالث، بعدما تغلب على إنبي وطلائع الجيش، في حين تعادل مع الإنتاج الحربي في الجولة الثانية.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من تعادل و3 انتصارات.

الدوري المصري | بيراميدز 1 × 0 الداخلية | هدف اول بيراميدز هدف راااائع كينو اسيست ناصر منسي HD pic.twitter.com/FqTu689oTZ — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

د50 | الداخلية يسجل هدف التعادل في مرمى بيراميدز عن طريق اللاعب اسلام جابر نظرة على الهدف : pic.twitter.com/xDco5IT5HW — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

هدف بيراميدز الثاني في مرمى الداخلية عن طريق علي جبر الهدف كـــاملا تعليق بلال علام ” علي جبر يركب الكل و بيراميدز يركب الصدارة ” HD pic.twitter.com/qQ5UmlYPIy — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨