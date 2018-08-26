أهداف مباراة بيراميدز والداخلية.. 3/1 لبيراميدز (فيديو)

أهداف مباراة بيراميدز والداخلية.. 3/1 لبيراميدز (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

افتتح البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو أهداف مباراة بيراميدز والداخلية في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وخطف ماركوس دا سيلفا كينو الكرة من نصف الملعب تقريبًا، ليتوغل في الجهة اليسىرى، ثم مرر إلى ناصر منسي الذي أعادها إلى كينو ليسجل هدفًا رائعًا.

وأدرك إسلام جابر التعادل للداخلية في الدقيقة51، مستغلًا كرة من أحمد أوكا.

وسجل علي جبر الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 87، ثم أضاف محمد علي أفشة الهدف الثالث في الدقيقة 96.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز الثالث، بعدما تغلب على إنبي وطلائع الجيش، في حين تعادل مع الإنتاج الحربي في الجولة الثانية.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من تعادل و3 انتصارات.

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