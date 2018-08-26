رسميًا.. نادي الزمالك يستأنف نشاطه الرياضي ويستعد لمواجهة النجوم

أخطر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور لاعبي الفريق الأول وجهازه الفني بقيادة السويسري كريستيان غروس، بالتراجع عن قرار تجميد النشاط الرياضي وأعطاهم الضوء الأخضر لخوض مواجهة النجوم في الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم -الصاعد حديثًا للدوري الممتاز- غدًا الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.

وكان مرتضى منصور قد أعلن تجميد النشاط الرياضي في الزمالك خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، حتى تتوقف المؤامرات التي تتم لتدمير النادي، حسب قوله.

وجاء قرار منصور بالتراجع عن قرار تجميد النشاط الرياضي بعد تدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في الأمر، وإصدار بيان رسمي يؤكد فيه انتهاء الأزمة.

وقال البيان: “في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع الأعراف والمواثيق الدولية، وكذلك الحفاظ على المؤسسات والهيئات الرياضية ومساهمة وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة أنواع الدعم لها وفق اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن”.

وتابع بقوله: “فقد قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بالتدخل لحل أزمة تجميد النشاط الرياضي لنادي الزمالك، موجهًا الشكر على استجابة النادي الفورية لهذا التدخل لما فيه الصالح العام للرياضة المصرية، وهو ما يؤكد عدم تدخل الوزارة في شؤون الأندية، وذلك لوضع خارطة الرياضة المصرية على المسار التطويري مكملًا مسيرة النجاح في الرياضة المصرية”.

يذكر أن أزمة تجميد النشاط في الزمالك ترجع إلى رفض مرتضى منصور استدعاء أعضاء مجلس الإدارة لإجراء تحقيقات في النيابة بشأن بلاغات يتقدم بها ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.