حقيقة توقيع عقوبة على النادي الأهلي بسبب السوبر المصري السعودي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة حقيقة توقيع عقوبة على النادي الأهلي، بعد اعتذاره عن المشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي أمام فريق الهلال.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي نظيره الهلال، في العاشر من نوفمبر المقبل في الرياض، إلا أن الفريق المصري اعتذر عن خوض اللقاء بسبب موعد ومكان إقامته.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري في تصريحات إذاعية إنه لا يمكن فرض عقوبة على الأهلي لأن البطولة غير رسمية.

وأضاف أن “الاتفاق على المشاركة في هذه المباراة يكون بين الاتحادين المصري والسعودي، ولا توجد مشكلة في اعتذار أي فريق عن خوضها، ففي هذه الحالة نلجأ إلى توفير البديل”.

وأعلن الاتحاد السعودي في وقت سابق أن نادي الزمالك سيخوض مباراة الهلال بدلًا من الأهلي، بعد اعتذار الأخير.

ومن جانب آخر علّق رئيس لجنة المسابقات المصرية على تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي عقب مباراة حرس الحدود في الدوري والتي أرجع فيها سوء مستوى فريقه إلى ضغط المباريات في المسابقة المحلية.

وأوضح حسين: “أتفهم موقف كارتيرون وموقف جميع الأندية بشأن هذا الأمر، نتحمل المسؤولية ولكن الجميع كان على علم بأن الدوري هذا الموسم سيكون مضغوطًا للغاية”.

وأردف: “تصريحات كارتيرون لا تحمل أي إساءة للجنة المسابقات ولن نوقع أي عقوبات ضده، هو تحدث باحترافية واحترام كاملين ونحن نقدر ذلك”.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم يرغب في إنهاء بطولة الدوري مبكرًا، بسبب ظروف منافسة المنتخب الوطني الأول في تصفيات أمم أفريقيا 2019.