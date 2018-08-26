إشبيلية يتراجع عن ضم الألماني جوليان دراكسلر وبديله لاعب مصري

ذكرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن نادي إشبيلية الإسباني أوقف المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي حول الجناح الألماني جوليان دراكسلر بسبب عدم التوصل لاتفاق حول راتبه المرتفع.

وكان إشبيلية يرغب في استعارة النجم الألماني الذي يملك عقدًا مع باريس سان جيرمان لغاية 2021، لكن مع تحمل جزء من راتبه وهو الأمر الذي رفضه الفريق الفرنسي.

ويبلغ راتب دراكسلر 600 ألف يورو شهريًا، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الفريق الإسباني تحمله.

وأكدت الصحيفة أن الفريق الإسباني يبحث عن بدائل لفشل صفقة دراكسلر، ويضع النجم المصري محمود تريزيغيه ضمن المرشحين لجلبهم، خاصة أن راتبه أقل ومبلغ الصفقة أقل في حال الاتفاق على انتقال نهائي.

وبحسب صحيفة “أس” فالجناح المصري سجل الموسم الماضي مع فريقه قاسم باشا التركي 16 هدفًا وقدّم 8 تمريرات حاسمة في 33 لقاء ودفع الفريق التركي مليوني ونصف المليون يورو لأندرلخت البلجيكي لشراء عقده بشكل نهائي.

ويواجه إشبيلية منافسة قوية على الجناح المصري، حيث يوجد ضمن اهتمامات فريق شتوتغارت الألماني، ودخل أيضًا اهتمامات غالاتا سراي التركي بعد رحيل مهاجمه الفرنسي بافيتمبي غوميز للهلال السعودي.