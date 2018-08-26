حقيقة طلب كريستيان غروس “مهاجمًا ومساكًا” لتدعيم صفوف نادي الزمالك في يناير

أبدى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان غروس، استياءه من الأخبار التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، بطلبه التعاقد مع مساك قوي لتدعيم خط دفاع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالإضافة إلى تعاقده مع مهاجم أجنبي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لـ”إرم نيوز” أن غروس رفض تحديد الصفقات المطلوبة في فترة الانتقالات الشتوية، لأن الوقت ما زال مبكرًا على تقييم اللاعبين.

غروس أوضح لمعاونيه أن الفريق لم يخض سوى 3 مباريات في الدوري ومباراة واحدة في البطولة العربية للأندية، فمن أين جاءت تقارير رغبته في تدعيم دفاع الفريق؟، مؤكدًا أن هناك متسعًا من الوقت لتحديد الاحتياجات.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة غروس في تدعيم صفوف الفريق الأبيض بمهاجم ومساك وظهير أيسر خلال يناير المقبل.

وشدد غروس على أنه سيقوم بعملية تقييم لجميع اللاعبين بالشكل الأمثل ومنح الفرصة للجميع قبل الاستقرار بشكل نهائي على المتطلبات الخاصة بالفريق في فترة الانتقالات الشتوية، سواء من يأتي أو يرحل.

انتهاء أزمة انسحاب الزمالك من الدوري المصري رسميًا

نجح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إنهاء أزمة انسحاب الزمالك من بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، وتجميد النشاط الرياضي في النادي، بعد أن أقنع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بالتراجع عن القرار.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة، بياناً رسمياً تؤكد فيه انتهاء أزمة انسحاب الزمالك من بطولة الدوري العام، وسيشارك الفريق بشكل طبيعي في لقاء نجوم المستقبل في البطولة.

وجاء نص البيان كالتالي:

في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع الأعراف والمواثيق الدولية، وكذلك الحفاظ على المؤسسات والهيئات الرياضة، ومساهمة وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة أنواع الدعم لها وفق اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

فقد قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بالتدخل لحل ازمة تجميد النشاط الرياضي لنادي الزمالك، موجهًا الشكر على استجابة النادي الفورية لهذا التدخل لما فيه الصالح العام للرياضة المصرية، وهو ما يؤكد عدم تدخل الوزارة في شؤون الأندية، وذلك لوضع خارطة الرياضة المصرية على المسار التطويري مكملاً مسيرة النجاح في الرياضة المصرية.