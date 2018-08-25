مرتضى منصور يفوض وزير الرياضة لحل أزمة تجميد نشاط نادي الزمالك (فيديو)

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تفويض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حل أزمة تجميد النشاط الرياضي في النادي، بالتنسيق مع لجنة من رموز القلعة البيضاء.

وقال منصور، في فيديو عبر الموقع الرسمي للنادي: “وزير الشباب والرياضة اتصل بي وتدخل مع بعض رموز النادي لحل مشكلة إيقاف النشاط الرياضي، وقررنا تفويض بعض رموز النادي مثل محمد عامر، رئيس النادي السابق، وحنفي رياض، للاجتماع مع أشرف صبحي، وزير الشباب”.

وأضاف: “قمت بإرسال قرار تجميد النشاط لجميع الاتحادات، النادي ليس فوق القانون، لكن نريد حل الأزمة التي نشبت دون داعٍ، لا أجد سببًا للأزمة الأخيرة، وكيف يتم التحقيق مع رئيس النادي الذي وفر فائضًا في خزينة النادي 270 مليون جنيه بجانب العديد من المنشآت”.

وتابع مرتضى: “مسألة تجميد النشاط في يد وزير الرياضة، وأنتظر اتفاقه مع رموز النادي”.

يذكر أن مرتضى منصور أعلن في مؤتمر صحفي قبل عيد الأضحى توقف نشاط الزمالك الرياضي؛ بسبب أزمة تحقيقات النيابة الأخيرة.