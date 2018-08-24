ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على حرس الحدود والإسماعيلي على المقاصة (صورة)

حقق النادي الأهلي، انتصاره الثالث على التوالي في الدوري المصري لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 63 لينجح صلاح محسن في إحراز هدف التقدم للأهلي.

وبعدها بست دقائق، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي نفذها التونسي علي معلول في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين، ليخرج الأهلي فائزًا بالثلاث نقاط.

وفي وقت سابق حقق الإسماعيلي انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه مصر للمقاصة 1-صفر.

بذلك، ارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد الحدود عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى خمس نقاط من أربع مباريات في المركز الثامن بينما تجمد رصيد المقاصة عند ثلاث نقاط في المركز 14.