نادي الزمالك يرفض تعديل عقود نجوم الفريق وهذا اللاعب الاستثناء الوحيد

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، الباب أمام مطالب عدد من نجوم الفريق الأول لتعديل عقودهم المالية، خلال الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء لشبكة “إرم نيوز” أن رئيس النادي رفض الطلبات التي رفعها إليه نجله أمير، المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالنادي، بتعديل عقود عدد من اللاعبين، على رأسهم محمود عبدالمنعم كهربا ومصطفى فتحي.

وأكد المصدر أن سبب رفض تعديل عقود اللاعبين هو أن الفريق مازال في بداية الموسم، ولم يقدم أي منهم شيئًا يذكر حتى يتم الإقدام على هذه الخطوة.

وأوضح أن مجلس الإدارة قرر استثناء لاعب وحيد من مسألة عدم تعديل العقود، وهو مدافع الفريق محمود الونش.

وأشار إلى أن الونش يقدم مستوى جيدًا منذ الموسم الماضي وانضم إلى قائمة المنتخب الوطني في كأس العالم، وعقده ليس من الفئات الأولى في النادي.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، متساويًا مع الأهلي وبيراميدز وسموحة والإنتاج الحربي ولكنه يتفوق بفارق الأهداف.