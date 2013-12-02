أكثر 5 "مغرورين" في الملاعب المصرية...

كل شخص يحمل داخله صفاته الشخصية، طيب .. شرير .. ذكي .. لماح .. متواضع .. سريع الغضب!، وهناك أيضا المغرور وهذه الصفة غير محبوبة على الإطلاق، فما بالك لو اتسم بها لاعب كرة قدم!.

في الملاعب المصرية نجوم كثر، أهمهم ومن ظلت الجماهير تهتف بإسمهم حتى بعد الاعتزال، كانوا الأكثر تواضعا محمود الخطيب وحازم إمام وحسن شحاتة ومحمد بركات ومحمد أبو تريكة.

في التقرير التالي سنتحدث عن أكثر 5 لاعبين في الكرة المصرية اتسموا بالغرور:

ـ حسام حسن: المدير الفني الحالي للمنتخب الأردني، واحد من أهم مواهب الكرة المصرية على الإطلاق، غير أن ما يعيب العميد هو حديثه الدائم عن ذاته وإنجازاته.

ـ إبراهيم حسن: توأم حسام، وينطبق عليه ما ينطبق على توأمه، إبراهيم بطبيعته كثير الكلام، وهو ما يسبب له أخطاء كثير ويدخله في أزمات هو في غنى عنها.

ـ شيكابالا: لاحظ تعامل نجم الزمالك الأول مع بعض زملاءه في الملعب أو لاعبو الفرق الأخرى المتواضعة ستعرف كم هو مغرور ومتعال في تعامله معهم.

ـ عماد متعب: لاعب الأهلي يشعر دائما بالإضطهاد، وهو شيء نابع من اهتمامه الزائد عن الحد بذاته، وهو ما سبب له أزمات عديدة مع إعلاميين وأشخاص عاديين في حياته اليومية.

ـ ميدو: لاعب توتنهام السابق لا يطيق الحديث عنه بشكل سلبي، لاحظ نغمته المتكررة عن سنوات احترافه في أوروبا، وأنه الأفضل ستجد غرور كبير رغم نهايته المبكرة واكتفاءه باستوديو الجزيرة التحليلي.

نحن لا نشكل محاكم تفتيش لأحد أو نقيم البشر، لكننا نضع لهم نقطة تحذير، فأكثر ما يؤذي الانسان هو نفور الآخرين منه، ولا شيء يسبب ذلك أكثر من الغرور!.