وليد أزارو يطلب مغادرة النادي الأهلي المصري في سوق الانتقالات الشتوي

طلب اللاعب المغربي وليد أزارو هداف النادي الأهلي المصري من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الموافقة على رحيله في شهر يناير المقبل؛ بعد تلقيه تأكيدات من مدير أعماله بوجود اهتمام من أحد الأندية الفرنسية ومتابعة مكثفة له لضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

وأبلغ أزارو مدير الكرة محمد يوسف، وطالبه بتسهيل رحيله في يناير، خاصة أنه التزم ولم يثر أي أزمة بعد رفض رحيله للدوري الصيني عبر نادي هيبي فورتشن مقابل 10 ملايين دولار، وانضم بدلًا منه مواطنه أيوب الكعبي.

وبدأ أزارو تمهيد الطريق لمغادرة الأهلي مبكرًا، خاصة أن اللاعب يعيش حالة من التألق ويعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

في الوقت الذي رشح كارتيرون اللاعب الكاميروني فرانك كوم دينامو ولاعب ارتكاز نادي الترجي التونسي للانضمام للأهلي، في يناير المقبل، خاصة أن الفريق يحتاج إلى لاعب ارتكاز دفاعي ليكون خليفة للقائد حسام عاشور الذي تخطى الـ32 عامًا.

وأبلغ كارتيرون رئيس النادي محمود الخطيب، بأن فرانك كوم مطلب أساسي للأهلي في الانتقالات الشتوية، خاصة أن الفريق يعاني من نقص عددي في هذا المركز، مع قلة خبرة أكرم توفيق وعدم اقتناعه بقدرات هشام محمد.

ورفض مسؤولو الأهلي العرض الذي قدمه نادي صن داونز لضم اللاعب الجنوب أفريقي باكاماني ماتشامبي الجناح الأيمن الصاعد مقابل 800 ألف دولار.

وتمسك مسؤولو الأهلي بالحصول على مبلغ 1.5 مليون دولار لإطلاق سراح اللاعب صاحب الـ20 عامًا، الذي تم تجميده مؤخرًا بسبب رغبته في الرحيل.