النادي الأهلي المصري يغلق ملف مؤمن زكريا.. ويرفض تعديل عقد وليد أزارو

قررت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب إغلاق ملف التفاوض مع مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق من أجل تجديد تعاقده مع الفريق بعد أن أكد اللاعب أنه لن يستمر في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان مؤمن زكريا قد نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مكتوبًا عليها:”أمشي ولا أحاول كمان مرة ، للأسف مبقاش فيها محاولة ، المشكلة الناس مش عارفة الحقيقة، والله المشكلة مش فيَّ خالص”.

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد استبعد مؤمن زكريا من تشكيلة الأهلي خلال الفترة الأخيرة ، وترددت أنباء أن هناك قرارًا من الإدارة بتجميد اللاعب، للضغط عليه من أجل تجديد عقده مع النادي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”:”محمود الخطيب تراجع عن عقد جلسة مع اللاعب، لحسم قضية تجديد تعاقده مع النادي ، بعد أن أكد اللاعب أنه لن يستمر في صفوف الفريق”.

وأضاف المصدر:”إدارة النادي تأكدت أن اللاعب قام بالتوقيع على عقود لنادي الأهرام، لذا أي محاولة لإقناعه بالتوقيع للنادي لن يكتب لها النجاح” .

على جانب آخر، نفى النادي الأهلي وجود أي نية داخل النادي لتعديل عقد وليد أزارو ، مهاجم الفريق ومنتخب المغرب ، خلال الفترة الحالية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”:”لا توجد نية لدى المسؤولين في النادي الأهلي لتعديل عقد وليد أزارو من الناحية المادية خلال الفترة الحالية كما زعمت بعض التقارير الصحفية.

ويرفض النادي الأهلي فكرة تعديل القيمة المالية في عقد أحد اللاعبين خلال سريان العقد الذي وقّع عليه، وذلك مع جميع اللاعبين وليس وليد أزارو فقط.

إلى ذلك، أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي عن دهشته من إقامة مباريات المسابقة بهذا الشكل المتتالي، ووصف الأمر أنه “غير طبيعي”.

وسيلتقي الأهلي غدًا الجمعة مع “حرس الحدود” ضمن الجولة الرابعة للدوري بعد مرور ثلاثة أيام فقط على مواجهته لوادي دجلة بالجولة الثالثة.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحات نقلها موقع النادي على الإنترنت اليوم:”الفريق سيواجه حرس الحدود في ظل ظروف بدنية صعبة للغاية، ونخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا أمر غير طبيعي مطلقًا ليس فقط على الصعيد البدني، بل على الصعيدين الذهني والنفسي للاعبين”.

وأضاف:”فريقي يعاني من إجهاد شديد بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، وهو ما ترتب عليه تأثر أداء بعض اللاعبين بسبب المجهود البدني والعضلي الذي يبذلونه”.

وأكد كارتيرون على أنه يسعى بمساعدة جهازه المعاون لتخليص اللاعبين من الإجهاد العضلي من خلال التدريبات الاستشفائية التي يخضعون لها بين المباريات، مع اتباع سياسة التناوب من أجل تلافي الإصابات قدر الإمكان وتحقيق الأهداف المخطط لها.

وأشار مدرب الأهلي إلى صعوبة مواجهة حرس الحدود قائلًا:”شاهدت لقطات مجمعة لفريق حرس الحدود، وأعلم أنه فريق جيد ويمتلك عناصر مميزة.

وأضاف:”لكن يبقى التأكيد على أن كل المباريات صعبة، ولدينا هدف واحد نسعى دومًا لتحقيقه وهو الفوز، وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مسيرتنا بنجاح على كافة البطولات المحلية، والعربية، والأفريقية”.

ويتقاسم الأهلي صدارة الترتيب مع الزمالك، وسموحة، والإنتاج الحربي، وبيراميدز، ولكل منهم سبع نقاط عقب ثلاث جولات.