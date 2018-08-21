مايكل أوين: محمد صلاح سبب شهرة الكرة المصرية وهذا رأيي في النادي الأهلي

أثنى النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين على الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، مشيرًا إلى أنه صاحب فضل كبير في زيادة شهرة الكرة المصرية.

وقال أوين في تصريحات له على فضائية “بيراميدز”: “الكرة المصرية أصبحت رائجة وشهرتها زادت بسبب تواجد صلاح في ليفربول وتألقه مع الفريق ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والترشح لجائزة أفضل لاعب بالقارة العجوز”.

وأضاف: “ليس صلاح وحده، فهناك الثنائي رمضان صبحي، ومحمد النني، هما يمثلان الكرة المصرية أيضًا بشكل رائع في البريميرليغ”.

ومن جانب آخر أبدى أوين رأيه في أداء منتخب مصر ببطولة كأس العالم الأخيرة، قائلًا: “كنت أتوقع ظهوره بشكل أفضل، ولكن هذه هي كرة القدم”.

كما تطرق للحديث عن مباراة الأهلي ودجلة التي يقوم بتحليلها على فضائية “بيراميدز”، وقال: “الأهلي من أشهر الفرق في العالم، يملك قدرات ومهارات كبيرة ومتحمس لتحليل أداء لاعبيه”.