الاتحاد المصري يخاطب الفيفا بشأن صفقة بيراميدز الجديدة

ينتظر نادي بيراميدز المصري، حسم مصير صفقته الجديدة مع لاعب خط الوسط النيجيري الشاب أزوبيكي أوكيتشوكو، من القيد في قائمته المحلية، بعد رفض اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة إدراجه بسبب ظروف غلق باب القيد.

أزوبيكي صاحب الـ21 عامًا انضم إلى صفوف بيراميدز، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع ناديه التركي ييني مالاتياسبور.

ووقع خلاف بين مسؤولي اتحاد الكرة ونظرائهم في بيراميدز، بشأن قيد اللاعب، حيث طالب النادي إدراج أزوبيكي ضمن قائمته كونه تحت السن، بينما رفض الجبلاية بحجة أن ظروف القيد أثناء الموسم تتم في حالة أن يكون اللاعب غير مرتبط بأي ناد، وهذا البند لا ينطبق على مسألة فسخ العقد قبل إتمام التعاقد الجديد.

وكشف مصدر لشبكة “إرم نيوز” أن اتحاد الكرة أرسل خطابًا اليوم الإثنين إلى نظيره الدولي “فيفا”، يشمل الأوراق الخاصة بأزوبيكي والتي حصل عليها من بيراميدز، لمعرفة موقف اللاعب الشاب من القيد المحلي.

وفي حال إتمام إجراءات قيد اللاعب، سيصبح الأجنبي الرابع ضمن صفوف بيراميدز، الذي يضم الثلاثي البرازيلي في الخط الأمامي.

يذكر أن بيراميدز يحتل صدارة الدوري المصري الممتاز، مناصفة مع الزمالك، برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على إنبي وطلائع الجيش والتعادل مع الإنتاج الحربي.