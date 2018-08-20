نجم النادي الأهلي المصري إلى الدوري الكويتي في يناير

استقر أحمد فتحي، ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الاحتراف في الدوري الكويتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز إن أحمد فتحي لاعب الفريق الكروي الأول تلقى عرضًا كويتيًا جديدًا للرحيل عن الأحمر في انتقالات الشتاء المقبل.

وأضاف المصدر: “يتكتم فتحي على جميع التفاصيل الخاصة بالعرض الكويتي، حيث يرغب اللاعب في إخفاء الأمر حتى يتسنى له الرحيل في هدوء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وتابع: “فتحي يرى أن الانتظار إلى نهاية الموسم الحالي سيقلل من فرصه في الاحتراف الخارجي، ومن ثم يرغب في الرحيل في يناير المقبل، عقب نهاية مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا”.

وأردف المصدر: “ملف الاحتراف في أحد الأندية السعودية يبقى أمرًا مجمدًا في الوقت الحالي، بسبب توتر العلاقات بين مسؤولي الأهلي وتركي آل الشيخ مسؤول الرياضة الأول في السعودية، ومن ثم يتجه إلى الأندية الكويتية”.

وذكر أن فتحي أغلق الباب أمام الاحتراف في الدوري القطري، ويطمع في الرحيل إلى أحد الأندية الكويتية، بسبب فارق العملة الكبير بين الدينار الكويتي والجنيه المصري، ما يعطية فرصة تأمين مستقبله قبل الاعتزال.

وقام أحمد فتحي بتجديد تعاقده مع الأهلي، في نهاية الموسم الماضي، لكنه يرفض حتى الآن توثيقه في اتحاد الكرة، بسبب رغبته في زيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه.

ومن جانب آخر جدد مسؤولو الأهلي تحذيراتهم، إلى مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تباطؤه في حسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

مؤمن زكريا تلقى تهديدات باستمرار تجميده خارج الحسابات الفنية للفريق، حال عدم حسم توقيعه على العقد الجديد، خاصة أن مسؤولي الأهلي لديهم معلومات مؤكدة حول توقيع اللاعب لنادي الأهرام مقابل مليون دولار في الموسم.

مؤمن زكريا يرغب في تعجيز إدارة الأهلي بفرض شروط مالية يصعب التعامل معها، وذلك من أجل الرحيل بحجة تأمين مستقبله، خاصة بعد أن أرغمه الأهلي على الاستمرار وعدم تجديد احترافه في الخليج، خاصة أنه كان يمتلك عرضًا من الدوري الإماراتي.