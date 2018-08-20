أجيري يكشف تفاصيل تورطه في قضية تلاعب بنتائج المباريات.. وهل سيعتمد طريقة “منتخب صلاح”؟ (فيديو)

كشف المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، عن تفاصيل تورّطه في قضية التلاعب بنتائج المباريات أثناء تدريبه في الدوري الإسباني.

قال أجيري في تصريحات تلفزيونية: “الواقعة بدأت في إسبانيا منذ 6 سنوات، وحينها فاز فريقي بالمباراة وابتعدنا عن الهبوط وبعد 3 سنوات صرَّح البعض أننا قمنا بشراء هذه المباراة”.

وأوضح المدرب المكسيكي: “التحقيقات أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات، ولكن عادوا للأقاويل نفسها فيما بعد، بينما أنا مازلت أدرب، وربما أقف أمام أحد القضاة في يوم ما”.

وبسؤاله عن رأيه في طريقة لعب منتخب مصر والاعتماد على محمد صلاح بصورة دائمة في المباريات، قال: “هو لاعب رائع وأحد أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكن لا يمكن أن تبني شخصية منتخب على لاعب واحد، ماذا سيحدث إذا غاب؟، لقد رأيتم بالفعل مباراة أوروغواي في كأس العالم”.

وتابع: “نحن نلعب كرة جماعية ولكل لاعب دور داخل الملعب، مهمتنا إيجاد الحلول إذا واجهنا خصمًا شدد الرقابة على صلاح أو أي فرد من اللاعبين المميزين لدينا، لا يمكن الاعتماد على لاعب واحد بأي حال”.

يذكر أن أجيري تولى مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر الأول، ويعاونه هاني رمزي كمدرب مساعد وأحمد ناجي كمدرب لحراس المرمى، ومن المقرر أن يكون ظهوره الأول أمام النيجر يوم الـ8 من سبتمبر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.