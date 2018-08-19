الاتحاد المصري يهدد صفقة بيراميدز الجديدة.. وأحمد حسن يرد

أصبحت صفقة نادي بيراميدز الجديدة، والتي أعلن من خلالها الفريق المصري ضم النيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي من yeni malatyaspor التركي، مهددة بالإلغاء، بسبب ظروف إغلاق باب القيد المحلي.

وقال مصدر باتحاد الكرة المصري لإرم نيوز إن الجبلاية أبلغ المسؤولين في نادي بيراميدز بعدم إمكانية قيد اللاعب خلال الفترة الجارية، لأنه لاعب محترف وقد تم غلق باب القيد، مؤكدين أن الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها قيده أن يكون غير مرتبط بأي فريق قبل التوقيع معه.

وتابع المصدر أنه لا يمكن قيد اللاعب إلا بعد الرجوع إلى الاتحاد الدولي “فيفا”، والذي بدوره سيحول الأمر إلى اتحاد الكرة لاتخاذ القرار المناسب بعد الاطلاع على المستندات كافة.ت.

ومن جانبه أكد أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز، أن موقف اللاعب من القيد سليم، خاصة أن عمره لا يزيد على 21 عامًا، ومن ثم يمكن قيده تحت السن.

وأشار حسن في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”، إلى أن انضمام اللاعب لفريقه جاء بعدما تم فسخ عقده مع ناديه التركي، أي أنه كان غير مرتبط بعقد قبل التوقيع معه.

واختتم: “اللوائح تسمح بقيد اللاعب تحت السن في أول أسبوع من كل شهر ولا يرتبط بفترة القيد، ما يعني أنه يمكن قيده دون الرجوع إلى الفيفا”.