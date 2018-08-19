المصري يقترب من ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

فرّط النادي المصري البورسعيدي بتقدمه على منافسه يونياو دو سونغو من موزامبيق، اليوم الأحد، بعد أن تعادلا 1/1، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

ورفع المصري رصيده إلى 9 نقاط من 5 مباريات، لكنه لم يحسم تأهله بعد إلى دور الـ 8، ويتقدم بنقطتين عن نهضة بركان المغربي، الذي سيلعب في وقت لاحق مع الهلال السوداني صاحب المركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن محمد عبداللطيف سجل للمصري في الدقيقة 77، قبل أن يتعادل جيمي خوليو لأصحاب الأرض قبل صافرة نهاية المباراة بـ 8 دقائق.

وفي الجولة الأخيرة يستضيف المصري منافسه الهلال السوداني يوم 29 من الشهر الحالي.

‬‬ كما تأهل فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية إلى ربع النهائي، بعدما تغلب 2/0 على الرجاء البيضاوي المغربي.

وسجل المهاجم فابريس نغوما لفيتا كلوب في الدقيقة 50 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يسجل ماكوسو موندولي الهدف الثاني بعدها بـ 9 دقائق من هجمة مرتدة.

ورفع فيتا كلوب رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، متقدمًا بفارق نقطتين عن الرجاء الذي تراجع للمركز الثاني، بينما صعد أسيك ميموزا من ساحل العاج للمركز الثالث رافعًا رصيده إلى 6 نقاط بعد فوزه 2/0 على أدوانا ستارز الغاني متذيل الترتيب بـ 4 نقاط.

ويستضيف الرجاء منافسه أدوانا ستارز يوم 29 أغسطس، بينما يحل فيتا كلوب ضيفًا على أسيك ميموزا في اليوم ذاته.