المصري أحمد حسن كوكا من سبورتينغ براغا إلى أولمبياكوس اليوناني (صورة)

أعلن فريق أولمبياكوس اليوناني، الجمعة، تعاقده رسميًا مع المهاجم المصري أحمد حسن “كوكا”، قادمًا من سبورتينغ لشبونة دون ذكر تفاصيل إضافية حول الصفقة.

ولعب أحمد حسن “كوكا” 3 مواسم مع الفريق البرتغالي ما بين 2015 و2018 وعبّر عن رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وكان رئيس الفريق أنطونيو سالفادو قد أكد أن المهاجم المصري سيمدد عقده لمدة موسم واحد وستتم إعارته لفريق أولمبياكوس اليوناني وهو ما تم فعلًا.

ولعب كوكا (25 عامًا)، مع النادي البرتغالي 101 مباراة، سجل فيها 24هدفًا وصع 15، ويملك في رصيده 5 أهداف دولية مع المنتخب المصري في 18 مباراة.

Photostory από τη μεταγραφή του Αχμέντ Χασάν στον Ολυμπιακό https://t.co/ipeWegsQ1F / Photostory from the transfer of Ahmed Hassan at Olympiacos https://t.co/OmYydKKsSV#olympiacos #transfer #welcome #AhmedHassan #WelcomeAhmed pic.twitter.com/jzXoj2OAoi

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) ١٧ أغسطس ٢٠١٨