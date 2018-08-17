الإسماعيلي يسقط أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

تلقى نادي الإسماعيلي أول هزيمة له هذا الموسم بعدما سقط بنتيجة 0/1 أمام منافسه الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وظل وصيف بطل الموسم الماضي دون أي فوز في أول 3 جولات من الدوري المصري الممتاز للموسم 2018/2019.

وجاء هدف الاتحاد السكندري عبر لاعبه رزاق سيسي بعد نحو نصف ساعة من المباراة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد ناجي (جدو) لينفرد بالحارس المخضرم عصام الحضري وسدد كرة منخفضة في الشباك.

وفشل الإسماعيلي في إدراك التعادل رغم الفرص التي أُتيحت للاعبيه وأبرزها تسديدة رائعة من الكاميروني كريستوفر ميندوغا التي ارتدت من العارضة في الشوط الثاني.

تجمّد رصيد الإسماعيلي عند نقطتين فقط بعد تعادلين مع الأهلي وبتروجيت، في حين حقق الاتحاد السكندري فوزه الأول هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.