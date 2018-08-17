القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب رادس، مساء الجمعة، مواجهة كروية مثيرة تجمع بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وضمن فريق الدم والذهب التأهل رسميًا إلى دور الثمانية بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط وخلفهما تاونشيب البتسواني وكمبالا الأوغندي برصيد 3 نقاط.

ويعاني الأهلي بشكل واضح في الفترة الماضية من كثرة الإصابات التي ضربت صفوفه وحرمته من بعض اللاعبين لفترات ليست بالقليلة.

وبشكل عام، افتقد الأهلي خدمات النيجيري جونيور أجاي ورامي ربيعة وباسم علي لاعبي الفريق لفترات طويلة، بجانب أن مباراة الترجي قد تشهد عدم البدء باللاعب عمرو السولية متوسط ميدان الفريق أيضًا؛ لعدم جاهزيته رغم إعلان تعافيه من إصابات عضلية.

يواجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، انتقادات قوية أيضًا، بعد أن تعادل على أرضه ووسط جمهوره أمام النجمة اللبناني دون أهداف في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وتنحصر الانتقادات في وجه كارتيرون في جزئية تذبذب النتائج بعد أن تعادل الفريق مع الإسماعيلي بالدوري والنجمة بالبطولة العربية، بجانب تراجع الأداء الفني والاعتماد على الكرات الطولية وبعض المهارات الفردية وعلى رأسها إجادة المدافع المالي ساليف كوليبالي ضربات الرأس.

وأكد أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق، لإرم نيوز أن كارتيرون قدم نتائج طيبة في بطولة أفريقيا، ومباراة الترجي ستكون فرصة لتثبيت أقدامه وتعزيز الثقة في قدراته لدى الجماهير حال تحقيقه الفوز.

وأضاف: “الأهلي يواجه مشاكل فنية بسبب تغيير التكتيك، وعدم القدرة على تنفيذ خطة اللعب التي طبقها في عهد المدرب السابق حسام البدري نظرًا لرحيل بعض اللاعبين المهمين، خاصة عبد الله السعيد”.

وتنقل المباراة على قناة beINsports HD1 بتعليق رؤوف خليف، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.