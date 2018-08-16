ألبيرتو فالنتيم مدرب نادي بيراميدز يستقيل من منصبه

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن المدرب البرازيلي ألبيرتو فالنتيم، المدير الفني لنادي بيراميدز المصري، اعتذر عن قيادة الفريق، وقدّم استقالته من تدريبه.

ووفقًا للتقارير، فإن فالنتيم اتفق مع إدارة بيراميدز على فسخ التعاقد بالتراضي بينهما، ليرحل المدرب البرازيلي بعد قيادة الفريق في 3 مباريات فقط.

وفي 3 مباريات، حقق فالنتيم مع بيراميدز الفوز في مباراتين، بعدما تغلب على إنبي وطلائع الجيش، في حين تعادل مع الإنتاج الحربي.

كما كسفت تقارير أن بيراميدز برئاسة حسام البدري، استقر على التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني ريكاردو لافولبي لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة، عقب رحيل المدرب البرازيلي فالنتيم.

وكان موقع ” esporte” البرازيلي، قد أكد أن فالنتيم، استقر على الرحيل عن بيراميدز، اعتراضًا على رحيل ريبيمار المهاجم البرازيلي للفريق المحتمل إلي الدوري السعودي.

كان فالنتيم قد تولى تدريب نادي بيراميدز بعدما تحوّل اسمه إلى هذا الاسم بدلًا من “الأسيوطي” قبل بداية الموسم الجاري.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، كان قد كشف عن تغييرات ستحدث في نادي بيراميدز خلال 48 ساعة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.