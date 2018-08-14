بيراميدز يحقق فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش في الدوري المصري (فيديو)

فاز نادي بيراميدز على طلائع الجيش بهدفين لهدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

سجل ثنائية بيراميدز لوكاس ريبامار، فيما سجل هدف الطلائع عاصم صلاح وجاءت الأهداف الثلاثة فى الشوط الثانى.

وبذلك يرتقع رصيد بيراميدز إلى 7 نقاط ويصعد للمركز الثالث، خلف سموحة والإنتاج بفارق الأهداف للفريقين السكندري والعسكري على الترتيب، فيما توقف رصيد الطلائع عند نقطة ويتراجع للمركز الأخير في جدول المسابقة.

69'|جوووووووووووووووول هدف ولا أروع من عاصم صلاح من ضربة حرة مباشرة ويتحمل المهدي سليمان مسؤولة الهدف pic.twitter.com/4mXSmx8hHO — Pyramids TV (@pyramids_tv) August 14, 2018

73'| جوووووووووووووووول من تاني من تاني بريمبار يعود ويسجل الهدف الثاني لبيراميدز من تيكي تاكا برازيلية رائعة pic.twitter.com/3gEXPx6Qcn — Pyramids TV (@pyramids_tv) August 14, 2018

وتستكمل الجولة غدًا الأربعاء، بمباراة تجمع نجوم المستقبل مع المقاولون العرب.

وتستأنف مباريات الجولة بعد غد الخميس، بلقائي الاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، ومصر المقاصة مع الزمالك.

وتختتم مباريات الجولة الثلاثاء المقبل، بمباراة الأهلي مع وادي دجلة.

ويعد الأهلي أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبًا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبًا.