مباراة بيراميدز وطلائع الجيش.. ميدو يحكي قصة تقبيله يد رونالدينيو (فيديو)

روى أحمد حسام “ميدو”، المحلل الفني لقناة بيراميدز، قصة تقبيله يد رونالدينيو، أسطورة برشلونة ومنتخب البرازيل، عندما شاهده للمرة الأولى، مشددًا على أنه يعتبره أفضل من لمس الكرة.

وحل رونالدينيو وروبي كين نجم أيرلندا وتوتنام الأسبق ضيوفًا على استوديو بيراميدز التحليلي لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش.

وقال ميدو عبر قناة بيراميدز في حضور الثنائي: “فخر لنا تواجد رونالدينيو معنا وتحليله الدوري المصري وهو لا يحتاج أن أتكلم عليه وهو أفضل من شاهدته لمس الكرة في حياتي”.

ميدو يحكي عن أول مرة قابل فيها رونالدينهو وليه باس أيده ميدو يحكي عن أول مرة قابل فيها رونالدينهو وليه باس أيده لما شافه Posted by Pyramids TV on Tuesday, August 14, 2018

وأضاف: “من فرط حبي له قمت بتقبيل يده عندما قابلته”، وهنا تدخل رونالدينيو قائلا: “أتذكر ذلك”.

وأشار ميدو: “روبي كين من أفضل من لعبت بجوارهم، رغم أنني جاورت كثيرين لكنه لاعب ممتع، واخترته في الفريق الأفضل الذي لعبت بجواره طوال مسيرتي”.

واختتم: “كين هو واحد من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم”.