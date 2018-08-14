ميدو يعلن إقامة مباراة “أساطير” في مصر.. واتحاد الكرة يوضح التفاصيل (صورة)

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أحمد حسام، نجم توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي ومنتخب مصر السابق أكد إقامة مباراة ودية تجمع نجوم الكرة المصرية مع أساطير الكرة العالمية.



