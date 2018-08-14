ميدو يعلن إقامة مباراة “أساطير” في مصر.. واتحاد الكرة يوضح التفاصيل (صورة)

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة إقامة مباراة عالمية بين أساطير الكرة المصرية والعالمية يوم 28 أكتوبر المقبل في القاهرة.
وأكد أحمد حسام “ميدو” نجم توتنهام الإنجليزي وأياكس الهولندي ومنتخب مصر السابق إقامة مباراة ودية تجمع نجوم الكرة المصرية مع أساطير الكرة العالمية يوم 28 أكتوبر المقبل بحضور 70 ألف متفرج.
وقال اللواء ثروت سويلم مدير الاتحاد المصري لإرم نيوز، إن حازم إمام أبلغ هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بهذه المباراة، ولكن دون الكشف عن التفاصيل الخاصة بالمباراة.
وأوضح أن اتحاد الكرة يرحب بهذه المبادرات وسيتم التواصل مع الأمن لتحديد ملعب المباراة والتواصل مع اللجنة المنظمة للخروج باللقاء بالشكل المثالي.
وقال “ميدو” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يوم 28 أكتوبر سنلعب أنا وحازم وحسام وإبراهيم ورمزي والحضري وبركات وجمعة وأحمد حسن والسقا ورضوان وعمارة وشوقي وصبري ونجوم آخرين ضد فيجو وتوتي ودروجبا ورونالدو وكارلوس ورونالدينهو وريفالدو وبالاك وكل نجوم العالم بحضور 70 ألف متفرج”.
وأضاف: “بلدنا راجعة والجمهور راجع قريب وفي ماتش تمت الموافقة عليه بحضور كل نجوم العالم بين أساطير العالم وأساطير المنتخب المصري يوم 10/28”.