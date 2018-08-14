هل يشرب النادي الأهلي المصري من كأس الزمالك نفسها في أزمة مؤمن زكريا؟

ما أشبه الليلة بالبارحة، إذ أصبح مؤمن زكريا مهاجم فريق الأهلي المصري محورًا للأحداث حول تجديد عقده مع الفريق الأحمر -الذي ينتهي بنهاية الموسم- من عدمه مثلما فعل في نهاية إعارته إلى نادي الزمالك قادمًا من إنبي في ديسمبر 2014.

وأصبح السؤال، هل يشرب الأهلي من الكأس نفسها التي ذاقها الزمالك في أزمة مؤمن زكريا؟.

مماطلة مؤمن

دخل مؤمن زكريا مهاجم الأهلي في فاصل من المماطلة الواضحة في تجديد عقده، وعدم حسم الأمور مثلما فعل زملاؤه بالفريق، سواء سعد سمير أو حسام عاشور أو شريف إكرامي أو وليد سليمان.

وأدت مماطلة مؤمن زكريا إلى جدل واسع حول بقاء اللاعب من عدمه مع الفريق الأحمر؛ ما أصاب الجماهير بحالة من الغضب ضد اللاعب.

وسبق أن وقَّع مؤمن زكريا للزمالك مع نهاية إعارته من نادي إنبي، ثم وقع للنادي الأهلي بعدها لينضم للفريق الأحمر في صفقة شغلت الجميع في شتاء 2015 نظرًا لأن مؤمن كان يقبّل قميص الزمالك يوم الـ30 من ديسمبر 2014 بعد تسجيل هدف في مباراة دمنهور وبعدها بساعات انضم للأهلي.

ورقة بيراميدز

جاءت مراوغة اللاعب ووكيله أحمد يحيى بورقة انتقال مؤمن زكريا إلى نادي بيراميدز لتزيد الجدل حول رحيل اللاعب.

وقطع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية الطريق أمام هذه المراوغة، بعدما أعلن أنه لن يسمح باستخدام نادي بيراميدز كورقة ضغط لأي لاعب ضد ناديه معلنًا عن عدم التفاوض لضم مؤمن.

رواسب وخلافات

ويبدو مؤمن زكريا في مواجهة رواسب وخلافات بعد رفض رحيله في بداية الموسم إلى الدوري الإماراتي بعد تلقيه عرضًا من أحد الأندية هناك.

وتمسك الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعودة اللاعب بعد نهاية إعارته للنادي الأهلي السعودي؛ ما أثار غضب اللاعب.

ونشر مؤمن زكريا -وقتها- تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قال فيها: “اللي فات ظلم واللي جاي ظلمات”؛ ما أثار جدلًا واسعًا حول غضب اللاعب من عودته للأهلي من جديد.

تدهور المستوى

يعاني مؤمن زكريا تدهورًا واضحًا في مستواه الفني والبدني منذ عودته للأهلي فلم يصبح ذاك اللاعب المرعب للحراس.

ولم يهز مؤمن زكريا الشباك مع الأهلي في 4 مباريات خاضها مع الفريق أمام تاونشيب البتسواني ذهاباً وإياباً بدوري أبطال أفريقيا، والإسماعيلي بالدوري، والنجمة اللبناني بالبطولة العربية وكان بعيدًا تمامًا عن مستواه.