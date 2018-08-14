حقيقة شراء الأمير الوليد بن طلال نادي غزل المحلة المصري

أوضح المهندس إبراهيم صادق، رئيس نادي غزل المحلة المصري، حقيقة ما تردَّد حول بيع النادي إلى الأمير السعودي الوليد بن طلال.

وقال رئيس نادي غزل المحلة في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إنه لا صحة لما تردَّد حول بيع النادي إلى أي مستثمر عربي موضحًا أن النادي لم يتوصل لأي اتفاقات ولم يحدث أي تطور بخصوص بيع ملكية النادي.

وأضاف: ” الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض وليس معنى تشكيلنا لجنة لتسويق النادي وتنمية موارده وطرح فكرة الاستثمار أننا بعنا النادي لأي مستثمر”.

وأشار إلى أنه حال وجود مفاوضات لبيع النادي لأي مستثمر عربي فلا بدَّ من موافقة مجلس إدارة الشركة المالكة، وإيجاد بعض الإجراءات القانونية التي تمثل عقبة بالنسبة للنادي.

وأوضح أن الأمير الوليد بن طلال لم يتفاوض على الإطلاق -سواء بنفسه أو عبر وسطاء- لشراء النادي.