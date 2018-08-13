موعد مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يبحث نادي الزمالك عن انتصار محلي أمام مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز، الخميس المقبل؛ لرفع المعنويات بعد تعادل محبط مع القادسية الكويتي رغم تعدد الإصابات في صفوفه.

وعجز الزمالك عن تحقيق الفوز على أرضه أمام القادسية، يوم السبت الماضي، ليتعادلا دون أهداف في ذهاب دور 32؛ مما يعرضه لخطر الخروج مبكرًا من كأس العرب للأندية الأبطال، عندما يخوض لقاء الإياب في الكويت.

وفي الدوري المحلي، يملك الزمالك أربع نقاط من مباراتين، مثل الأهلي حامل اللقب، بفارق نقطة واحدة خلف بتروجيت المتصدر الذي لعب ثلاث مباريات. وطالب السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك، لاعبيه بطي صفحة البطولة العربية والتركيز على الفوز أمام المقاصة، يوم الخميس المقبل، مشددًا على أنه لن يسمح بالتراخي في الفترة المقبلة.

وفي ظل ضعف اللياقة والإصابات التي تعرض لها الظهيران حازم إمام وحمدي النقاز وثنائي الوسط أيمن حفني ومصطفى فتحي، قد يجري جروس تغييرات على تشكيلته.

ومن المنتظر مشاركة الوافد الجديد فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس أساسيًا أمام المقاصة، بعدما شارك في الدقائق الأخيرة أمام القادسية.

لكن طلعت يوسف مدرب مصر للمقاصة، الذي حقق فوزًا وخسر مباراة، أكد أن فريقه لن يكون لقمة سائغة.

وقال يوسف لـ”رويترز”: “سنلعب بطريقتنا. أعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك، وسيكون هدفنا تحقيق الفوز”.

وأضاف: “سنلعب بنفس الروح التي ظهرت في مباراة المقاولون، عندما حولنا التأخر بهدف إلى فوز بهدفين”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة على استاد الجيش بالسويس، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتنقلها قناتا النيل للرياضة وأون سبورت.

* انطلاقة قوية

وسيواجه المصري البورسعيدي اختبارًا صعبًا في افتتاح الجولة الثالثة، غدًا الثلاثاء، عندما يلتقي مع بتروجيت المنطلق بقوة هذا الموسم، خاصة بعد خسارة فريق المدرب حسام حسن 2-صفر من الأهلي في الجولة الماضية.

وتعادل بتروجيت مع الزمالك والإسماعيلي فريقي الصفوة بدون أهداف، ثم فاز 2-صفر على وادي دجلة ليصعد للصدارة.

وتأجلت مباراة الأهلي مع وادي دجلة إلى يوم 21 من الشهر الجاري؛ لانشغاله بمواجهة النجمة اللبناني في كأس العرب، اليوم الإثنين، ثم يحل ضيفًا على الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة.

وسيلعب بيراميدز، صاحب الإنفاق الضخم والذي جمع أربع نقاط من أول مباراتين، مع طلائع الجيش، غدًا الثلاثاء، فيما تشهد الجولة مواجهة جماهيرية بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري، يوم الخميس.