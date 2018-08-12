الإسماعيلي يكتفي بهدفين في شباك الكويت الكويتي بذهاب دور الـ32 للبطولة العربية (فيديو)

اقترب فريق الإسماعيلي المصري خطوة من التأهل إلى ثُمن نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه الكويت الكويتي بهدفين دون ردٍ في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

وللتأهل إلى ثُمن النهائي، يكفي الإسماعيلي الفوز، أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بفارق هدفٍ أو هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء الإياب.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات إلى أن تمكن الإسماعيلي من إحراز هدف التقدم عبر محمد الشامي لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف نظيف.

وتوالت الفرص الضائعة خلال شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الإسماعيلي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو الكويت من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وجاءت الدقيقة 55 لتشهد معها الهدف الثاني للإسماعيلي عن طريق الكاميروني كريستوفر ميندوغا، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض والجمهور بهدفين دون ردٍ.