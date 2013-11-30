شيكابالا يُحرج الزمالك

وضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب نادي الزمالك مسؤولى ناديه في موقف محرج بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وعلى الرغم من أن أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خرج وصرح بأن اللاعب وافق على تخفيض قيمة عقده مع النادي تقديراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها القلعة البيضاء إلا أن اللاعب خرج لينفى ذلك.

واجتمع شيكابالا مع يونس وأكد له أنه لن يوافق على تخفيض قيمة عقده إلا بعد أن يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي لم يتقاضاها منذ عدة شهور دون أن يتكلم.

يذكر أن شيكابالا يتقاضى من الزمالك حوالي تسعة ملايين ونصف المليون جنيه في الموسم الواحد.