الأندية التي يريد محمد صلاح اللعب لها

عبر نجم نادي بازل السويسري محمد صلاح، عن أحلامه الكبيرة في الانتقال مستقبلا، إلى أحد الأندية الأوروبية القوية، بعد تألقه الكبير في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعله على رادار العديد من أقوى أندية أوروبا.

وقال صلاح في تصريح له لوسائل الاعلام: "أنا فخور جداً بتسجيل هدفين في مرمى تشلسي بدوري الأبطال، طموحي أن ألعب لأحد أقوى الأندية الأوروبية في العالم، والأندية المفضلة عندي هي تشلسي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد".

وسجل الفرعون الشاب، هدفين بين مبارتي الذهاب والاياب لفريقه بازل ضد تشلسي ، جعلت الفريق السويسري يعزز حظوظه في الصعود الى دور 16 من دوري أبطال أوروبا.