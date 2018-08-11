مؤمن زكريا يرفض التجديد للنادي الأهلي المصري.. ويوقع لبيراميدز في يناير

وصلت العلاقة بين النادي الأهلي المصري ومؤمن زكريا لاعب وسط الفريق، لطريق مسدود بعد أن رفض اللاعب بشكل قاطع تجديد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “كلفت لجنة الكرة بالنادي، محمد يوسف مدير الكرة بالفريق، بالاجتماع مع مؤمن زكريا، من أجل التوقيع على عقود التجديد للقلعة الحمراء، لكن اللاعب رفض”.

وأضاف المصدر: “مؤمن زكريا أكد لمحمد يوسف أنه مستمر في صفوف الفريق، حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وبعدها سينتقل للنادي الذي سيقدم له عرضًا ماليًا مناسبًا سواء في مصر أو خارجها، لتأمين مستقبله ماليًا، قبل أن يعتزل”.

وتابع: “يمتلك اللاعب عرضًا من نادي الأهرام، للانتقال لصفوفه الموسم القادم، خاصة أن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز تواصل مع اللاعب من أجل الانتقال للنادي، ورحب مؤمن خاصة أنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء، فضلًا عن أن الأهلي عرض عليه مبلغًا ماليًا ضعيفًا لتجديد تعاقده”.

وأردف المصدر: “من المنتظر أن يوقع مؤمن زكريا على عقود الانتقال للأهرام في يناير المقبل، خاصة أن قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح اللاعب الحق في التوقيع لأي ناد، قبل نهاية عقده مع ناديه بـ6 أشهر.

وكان باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، قد استبعد مؤمن زكريا، من التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء في لقاء المصري، بسبب تراجع مستواه الفني بعد عودته من الاحتراف في الدوري السعودي.