كبير مشجعي بيراميدز: تركت نادي الزمالك لأتخلص من حرقة الدم.. وهذه تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ لي (فيديو إرم)

قال عبده دربالة، كبير مشجعي نادي الزمالك السابق، وبراميدز حاليًا، إنه قرر التحول من تشجيع الفريق الأبيض إلى نادي “بيراميدز”؛ ليتخلص من “حرقة الدم” في إشارة إلى النتائج السيئة التي حققها الزمالك في الفترة الأخيرة.

وتحدث دربالة في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” عن زيارة تركي آل الشيخ، وزير الرياضة السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة، المفاجئة له في محل “الكاوتش” البسيط الذي يملكه، لتوجيه الشكر له على تشجيعه نادي بيراميدز الذي يموله “آل الشيخ”.

ووصف كبير مشجعي بيراميدز، كيف استقبل الأمير تركي آل الشيخ في محله المتواضع، كاشفًا عن الهدايا التي تلقاها منه، والحديث الذي دار بينهما، مؤكدًا أنه أحب آل الشيخ فور لقائه، وهي محبة من عند الله، بحسب وصفه.

ورد عبده دربالة على الاتهامات التي وجهت له بتحويل انتمائه من نادي الزمالك إلى “بيراميدز”، بأنه حر في انتمائه للنادي الذي يفضله، ومشددًا على أن ولاءه الأول والأخير لوطنه مصر أما تشجيع الأندية فهو “حرية شخصية”.

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