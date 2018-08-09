نادي الزمالك يقترب من إنهاء أزمة مستحقات الأجانب السابقين قبل تنفيذ عقوبات الفيفا

بات نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور على أبواب إغلاق ملف أزمات المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأجانب السابقين، التي وصلت للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وبات النادي مهددًا بخصم نقاط من رصيده في الدوري بسببها.

وأكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي اقترب من حسم الملفات المعلقة للاعبيه السابقين وشكواهما لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك بأنه عقد اجتماعًا رفقة المحامين نصر عزام والإيطالي كريسبو، مع نظرائهما المحامين المعتمدين والممثلين القانونيين للثنائي الغاني جونيور أجوجو، والكاميروني أليكس موندومو، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بتسوية المستحقات المالية لكلا اللاعبين، والتنازل عن شكواهما ضد النادي في المحكمة الرياضية الدولية.

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن المفاوضات تلك المرة مع الطرف الثاني كانت صعبة وشاقة، في ظل وجود تخوف وتوجس لديهم بعدم الوفاء مثلما حدث في المرة الأولى بعد أزمة الحجز الإداري من جانب ممدوح عباس على أرصدة النادي في البنوك.

وأوضح عضو المجلس بأنه تم التوصل لتسوية مع محامي اللاعب الغاني كريم الحسن، بشأن مستحقاته المالية، وبانتظار رد اللاعب على التسوية التي تمت مع المحامي الخاص به.

وواصل زادة أنه سوف يتم إرسال خطاب لمسؤولي نادي ماريتيمو البرتغالي، غدًا الجمعة، يتضمن مقترح الزمالك لتسوية الأزمة الخاصة بمستحقات اللاعب محمد إبراهيم الذي كان لاعبًا بالنادي البرتغالي، قبل عودته للقلعة البيضاء، لإنهاء الأمر بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي كان حريصًا على إنهاء ملف مستحقات اللاعبين الأجانب، لتجنب تهديدات الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم 24 نقطة من الزمالك، وتوقيع عقوبات مالية ومنع النادي من القيد خلال يناير المقبل.