النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة عروض احتراف ناصر ماهر

كشف النادي الأهلي المصري، حقيقة عروض الاحتراف التي تلقاها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر الأولمبي، بعد الأنباء التي ترددت في هذا الشأن خلال الساعات الماضية.

ونفى محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصول أي عروض أوروبية بشكل رسمي لناصر ماهر لاعب الفريق.

وأكد يوسف في تصريحات للموقع الرسمي، أن إدارة الكرة بالنادي لم تصلها أي عروض رسمية من ناديي أودينيزي الإيطالي وفياريال الإسباني، كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية خلال الفترة الماضية، وأوضح أن لجنة الكرة بالأهلي لا تناقش إلا العروض الرسمية، مؤكدًا أن أي مناقشات بين وكلاء أندية ووكلاء لاعبين تظل بعيدة عن دائرة النادي، لاسيما أن اللاعب مثل غيره من لاعبي الفريق لديه التزامات تعاقدية مع الأهلي، لذا فإن مناقشة أي عروض تكون في الإطار الرسمي التي تخدم مصلحة الفريق المادية والفنية.

وعن لقاء النجمة اللبناني في البطولة العربية قال يوسف: “الجهاز الفني تابع خلال الفترة الماضية عددًا من مباريات فريق النجمة اللبناني، ووضح خلالها قوة الفريق المنافس، ومدى تطور الكرة التي يؤديها خلال الفترة الماضية”.

وأضاف أن مواجهتي الذهاب والعودة أمام النجمة اللبناني، لن تكونا سهلتين على الإطلاق مثلما يتوقع البعض.

وأتم يوسف أن الأهلي يتطلع لوجود دعم جماهيري كبير في ملعب برج العرب، حيث سيكون الجمهور عاملًا مهمًا لدعم الفريق في حسم مباراة الذهاب بنتيجة إيجابية تكون داعمة للأهلي في حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 في البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني يوم الـ 13 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ 32 في البطولة العربية للأندية.