ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الأسبوع الثاني (صورة)

قلب فريق مصر المقاصة تأخره بهدف لفوز بهدفين على مضيفه المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم المقاولون العرب بهدف عن طريق أحمد علي من ركلة جزاء في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

وعاد المقاصة بهدفين خلال 4 دقائق عبر رجب عمران والغاني جون أنتوي في الدقيقتين 64 و67 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد البوركيني إيريك تراوي لاعب المقاصة في الدقيقة 88.

وفي نفس الجولة، تعادل سلبيًا فريق سموحة مع ضيفه نجوم المستقبل.

كما تعادل فريق بيراميدز مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق.

بذلك، ارتقى سموحة للمركز الخامس بالتساوي مع بيراميدز برصيد 4 نقاط، والمقاصة للمركز الثامن برصيد 3 نقاط، ونجوم المستقبل للمركز الحادي عشر برصيد نقطتين، فيما تجمد رصيد المقاولون عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلي والإنتاج الحربي والداخلية وسموحة وبيراميدز على الترتيب.