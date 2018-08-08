فياريال الإسباني يفاوض ناصر ماهر نجم النادي الأهلي المصري

تلقى ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي المصري عرضًا من فياريال الإسباني للانتقال إلى صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، أو مع فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ودخلت شركة تسويق لاعبين في مفاوضات مع اللاعب ووكيله لاستطلاع رأيهم، وفي حالة الاتفاق النهائي سيتم تقديم العرض لمجلس إدارة الأهلي.

وكشف مصدر قريب من اللاعب لـ”إرم نيوز” أن نادي فياريال بصدد تقديم عرض رسمي لإدارة القلعة الحمراء خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد متابعته عن قرب خلال الفترة الماضية.

وكان فياريال قد أرسل عرضًا في وقت سابق لناصر ماهر لخوض فترة معايشة عندما كان لاعبًا في صفوف سموحة”.

وعاد ناصر ماهر إلى الأهلي هذا الموسم بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق سموحة، وشارك في مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري في الدوري الممتاز هذا الموسم.