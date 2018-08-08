نادي آرسنال الإنجليزي يخطط لبيع محمد النني

يفكر فريق آرسنال الإنجليزي جديًا الفترة الحالية، في الاستغناء عن خدمات اللاعب الدولي المصري محمد النني خلال موسم الانتقالات الحالية.

أوناي إيمري المدرب الإسباني الجديد للغانرز يسعى جاهدًا لإبرام صفقتين جديدتين إحداهما في خط الهجوم والأخرى بمركز قلب الدفاع لتدعيم صفوف الفريق قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لتقرير صحيفة “ذا تايمز” البريطانية اليومية أصبح محمد النني أحد الأسماء البارزة على قوائم الرحيل بالفريق، على الرغم من توقيع اللاعب عقدًا جديدًا مع الفريق اللندني قبل رحيل المدرب التاريخي للغانرز آرسين فينغر.

ويستهدف المدرب الإسباني الشاب التعاقد مع المدافع الدولي الكرواتي دوماغوي فيدا، الذي تألق بشكل مُلفت خلال فعاليات بطولة كأس العالم 2018.

إدارة آرسنال سوف تكون في حاجة للاستغناء عن بعض الأسماء البارزة بالفريق من أجل تلبية مطالب إيمري بالتعاقد مع لاعبين جدد خاصة أن فريق بشكتاش التركي لن يتخلى عن مدافعه الكرواتي إلا بمقابل مادي ضخم.

وتضم قائمة الراحلين حارس المرمي الكولومبي دافيد أوسبينا والمهاجم الإنجليزي داني ويلبيك بالإضافة إلى لاعب المقاولون العرب السابق محمد النني.

يُذكر أن نجم وسط المنتخب المصري انضم بفريق العاصمة البريطانية في موسم الانتقالات الشتوية لعام 2016 قادمًا من نادي بازل السويسري، وشارك خلال هذه الفترة في 72 مباراة بجميع المسابقات، استطاع خلالها تسجيل هدفين والمساهمة في سبعة أهداف من خلال عمل تمريرات حاسمة لزملائه.