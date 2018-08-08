النادي الأهلي المصري يعلن الموافقة على رحيل “باكا” ويكشف موقفه من ضم “قفشة”

وافق النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب على رحيل الجنوب إفريقي باكا عن صفوف الفريق، خلال الأيام المقبلة، بعد أن رفض اللاعب الاستمرار في صفوف الأحمر، رغم قيده في القائمة المحلية.

وقال محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات إذاعية: “باكا لن يستمر في الأهلي، اللاعب يمر بأزمة ولا يريد البقاء مع الفريق، لا يمكن أبدًا إجبار اللاعب على البقاء مع الفريق حتى لو كان الأحمر يحتاج لخدماته”.

وأوضح فضل: “باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وافق على رحيل اللاعب، باكا انضم لصفوف الأهلي بمليون و300 ألف يورو لذا لن نبيعه بأقل من مليوني دولار، خاصة أنه لاعب مؤثر ويلعب مع منتخب بلاده بشكل أساسي”.

وعن ملف الصفقات الصيفية للأهلي قال فضل: “لم يُخطط من البداية للتعاقد مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز الحالي وإنبي السابق، هو لاعب كبير وموهوب بدون أدنى شك، لكن الأهلي لم يسعى يومًا للتعاقد معه بل ولم يطرح الموضوع من الأساس للنقاش في أي اجتماعات”.

وأضاف فضل: “كل ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا عن صفقات كانت محتملة أو قادمة للأهلي ليس لها أي أساس من الصحة ما احتجنا له تعاقدنا معه بالفعل وما لم نتعاقد معه لم تكن هناك رغبة في ضمه ولم ننافس أي نادي في صفقة وفشلنا”.

وتابع: “هناك فكر جديد نطبقه في الأهلي نعمل من خلاله ولذلك رأينا سوق انتقالات على أضيق الحدود بالنسبة لفريق الكرة، أما بالنسبة لصفقات يناير فمازال هناك 5 أشهر متبقية أمامنا لكي نحدد ما نريده ونتعاقد على أساسه”.

ووجه مدير تعاقدات الأهلي رسالة لكل الأندية المصرية، مؤكدًا أن ناديه لن يتم “لي ذراعه” تحت أي ظروف ولن يقبل بأن يتم عرض مبالغ زهيدة وبخسة لشراء أو استعارة لاعبيه في الوقت نفسه الذي يطلب منه أرقامًا تفتقد للعقل والمنطق وأرقام السوق العالمية عندما يريد الشراء من أي ناد”.